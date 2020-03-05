В России могут изменить требования к продаже страховых продуктов банками

Речь идет о НСЖ (накопительном страховании жизни), пришедшем на смену ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) из-за дискредитации последнего в восприятии клиентов, информирует газета «Известия».

В КонфОП выяснили, что обо всех рисках данного инструмента россиянам рассказывают непосредственно перед подписанием договора, а не в момент принятия решения.

По мнению защитников прав потребителей, нынешние требования Центробанка России о продаже страховых продуктов не являются гарантией прав потребителей. Ведь последние могут потерять свои деньги.