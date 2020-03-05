В России могут изменить требования к продаже страховых продуктов банками
5 марта, 15:03ОбществоФото: flickr.com
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Руководство Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) призвало ЦБ РФ изменить требования к правилам продажи страховых продуктов банками.
Речь идет о НСЖ (накопительном страховании жизни), пришедшем на смену ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) из-за дискредитации последнего в восприятии клиентов, информирует газета «Известия».
В КонфОП выяснили, что обо всех рисках данного инструмента россиянам рассказывают непосредственно перед подписанием договора, а не в момент принятия решения.
По мнению защитников прав потребителей, нынешние требования Центробанка России о продаже страховых продуктов не являются гарантией прав потребителей. Ведь последние могут потерять свои деньги.
Существующий механизм нужно корректировать, считают в КонфОП. Регулятор должен добиться от банков необходимости предоставления полной информации об НСЖ, когда эта услуга предлагается клиентам.
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