В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное розовое вино

Прежде всего эксперты отметили, что розовое вино недорогих сортов лучше покупать не позднее полутора лет после сбора урожая. Сейчас следует выбирать напитки разлитые в 2018 году.

Также было отмечено, что лучше брать вино имеющее географические идентификаторы: «Вино защищенного наименования места происхождения» и «Вино защищенного географического указания». Это значит что для производства напитков был использован только российский виноград, пишет rns.online.

Хранить розовое вино необходимо так, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Цвет действительно качественного продукта варьирует от бледно-розового, так называемого «лососевого», до ярко-розового.

Наиболее качественными из проверенных признали розовые вина от винного дома «Бюрнье», винодельни «Розе Солнечной долины» из Крыма и «Авторское. Каберне Фран» от «Фангории».