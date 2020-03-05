В РФ изменят схему выплаты больничных и некоторых отпусков

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В России с 2021 года полностью изменится система оплаты пособий по беременности и родам, больничных и некоторых видов отпусков (сверх положенных ТК 28 дней, а также на погребение).
Предполагается, что все они будут финансироваться за счет ФСС (Фонда социального страхования), а не за счет работодателя, как это происходит сейчас, сообщает 5 марта газета «Известия».
Законопроект в данный момент разрабатывается Минтрудом РФ. Отмечается, что реформы дадут стопроцентную гарантию получения всех выплат гражданами, а также поднимут на новый уровень качество обслуживания россиян.
Для работников законопроект Минтруда откроет ряд преимуществ. Так, у работодателя может не быть средств для выплаты средств в полном объеме. Кроме этого, работнику при получении денег из ФСС будет спокойнее. Ведь при нынешнем механизме работодателю эти средства засчитываются только при уплате взносов в Фонд соцстраха в конце года.
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