В РФ изменят схему выплаты больничных и некоторых отпусков

Предполагается, что все они будут финансироваться за счет ФСС (Фонда социального страхования), а не за счет работодателя, как это происходит сейчас, сообщает 5 марта газета «Известия» .

Для работников законопроект Минтруда откроет ряд преимуществ. Так, у работодателя может не быть средств для выплаты средств в полном объеме. Кроме этого, работнику при получении денег из ФСС будет спокойнее. Ведь при нынешнем механизме работодателю эти средства засчитываются только при уплате взносов в Фонд соцстраха в конце года.