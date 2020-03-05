В Башкирии зарегистрировались более семи тысяч самозанятых жителей

В Башкирии количество зарегистрированных налогоплательщиков достигло 7458 жителей, передает газета «Стерлеград». Причиной регистрации стал специальный налоговый режим, который начал действовать на территории региона с 1 января 2020 года.

Больше всего зарегистрировано жителей в возрасте от 20 до 40 лет – на их долю приходится более 70% от общего числа. Жителей старше 40 лет 27%, и 3% - в возрасте до 20 лет и старше 70 лет.