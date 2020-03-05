В Башкирии в ДТП попал вахтовый автобус с 40 пассажирами
5 марта, 14:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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Авария произошла в Салавате сегодня, 5 марта, утром.
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня в Салавате столкнулся легковой автомобиль и автобус ПАЗ с 40 пассажирами, ехавшими на работу.
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Предварительно известно, что столкновение произошло в 7:30. За рулем автомобиля Renault Logan была 40-летняя местная жительница, о водителе автобуса данные не приводятся.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет, после столкновения врачи осматривали шестилетнего мальчика, но о состоянии его здоровья ничего не сообщается.
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