В Башкирии в ДТП попал вахтовый автобус с 40 пассажирами

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня в Салавате столкнулся легковой автомобиль и автобус ПАЗ с 40 пассажирами, ехавшими на работу.

Предварительно известно, что столкновение произошло в 7:30. За рулем автомобиля Renault Logan была 40-летняя местная жительница, о водителе автобуса данные не приводятся.