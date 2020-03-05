В Башкирии планируют увеличить производство в лесной промышленности

Шарафутдинов привел, что обеспечение граждан древесиной для строительства домов остается на сегодняшний день одним из острых нерешенных вопросов и должен оставаться на постоянном контроле, передает РБК. Глава ведомства отметил, что в 2019 году населению предоставили 721 тыс. кубометров, из которых 45% пошло на строительство.Ежегодный максимально допустимый объем вырубки увеличился на 700 тысяч кубометров.