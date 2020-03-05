В Башкирии некоторые категории женщин могут досрочно выйти на пенсию
5 марта, 11:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В региональном отделении Пенсионного фонда объяснили правила получения досрочной пенсии.
В ПФР по Башкирии сообщили, что многодетные материи, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей имеют право получать пенсию по старости в 50 лет. В 2020 году пенсия была назначена досрочно 52 женщинам.
В фонде пояснили, что для оформления досрочного выхода на пенсию многодетным матерям нужно иметь 15 лет стажа, куда входит периоды ухода за каждым ребенком до достижения полутора лет, но не более шести в общей сложности.
Выйти на пенсию в 50 лет также имеют право женщины, которые родили двух и более детей, и у которых трудовой стаж не менее 12 лет на Крайнем Севере, опекуны или родители инвалида с детства.
Досрочное назначение пенсии в 57 лет также положено для многодетных мама с тремя и четырьмя детьми.
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