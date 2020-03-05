В Башгирометцентре рассказали про температурные рекорды этой зимы

В Башкирии, по информации Башгидромета, эта зама выдалась самой теплой с 1937 года – на 7,2° выше обычных значений. Уточняется, что среднемесячные температуры воздуха были близки к среднемесячной температуре марта.

В декабре 2019 года, отмечают синоптики, температура воздуха была выше нормы 4,0° и составила -7,1°, в январе среднемесячная температура воздуха составила -5,6°, что на 9,2° выше нормы, в феврале 5,3°, что на 8,4° выше нормы.

Регистрировались в течение зимы и рекордные температуры: 17 января максимальная температура воздуха составила +2,2°, 4 февраля температура воздуха повышалась до +2,9°, 28 февраля – до +3,9°.