«Россети» внедрили новый сервис финансовых расчетов

Первые операции на базе «Транзит 2.0» провела компания «Россети Центр и Приволжье» со Сбербанком и Газпромбанком.

Заместитель генерального директора группы Павел Гребцов рассказал, что интеграция новой платформы окажет благоприятное воздействие на все казначейские функции холдинга. В качестве ключевых преимуществ сервиса он отметил ожидаемый рост скорости, безопасности и прозрачности каждой из финансовых операций, производимых с участием «Россетей», сообщает издание newizv.ru

В качестве разработчиков нового IT-механизма выступили сотрудники Национального расчетного депозитария (НРД). Эта организация является структурным элементом ГК "Московская биржа".

Управляющий директор по технологическим сервисам компании-разработчика Александр Нам рассказал о главных принципах работы платформы. По его словам, безопасность, быстродействие и прозрачность обмена данными с помощью нового сервиса стали возможны благодаря единообразию всех процессов, которые отвечают за передачу и обработку финансовых данных. Кроме того, универсальность системы позволяет пользователю производить взаимодействие с любым своим контрагентом в лице других крупных компаний и финансовых регуляторов.

Нам также отметил, что сервис уже успел себя хорошо зарекомендовать не только в работе с односоставными компаниями, но и с крупными корпорациями, которые имеют множество структурных подразделений.