«Россети» внедрили новый сервис финансовых расчетов

Благодаря новой IT-платформе группы «Россети» партнеры теперь смогут свободно и быстро обмениваться финансовыми сведениями. Интеграция нового сервиса была произведена холдингом в контексте реализации концепции цифровизации.
Первые операции на базе «Транзит 2.0» провела компания «Россети Центр и Приволжье» со Сбербанком и Газпромбанком.
Заместитель генерального директора группы Павел Гребцов рассказал, что интеграция новой платформы окажет благоприятное воздействие на все казначейские функции холдинга. В качестве ключевых преимуществ сервиса он отметил ожидаемый рост скорости, безопасности и прозрачности каждой из финансовых операций, производимых с участием «Россетей», сообщает издание newizv.ru
В качестве разработчиков нового IT-механизма выступили сотрудники Национального расчетного депозитария (НРД). Эта организация является структурным элементом ГК "Московская биржа".
Управляющий директор по технологическим сервисам компании-разработчика Александр Нам рассказал о главных принципах работы платформы. По его словам, безопасность, быстродействие и прозрачность обмена данными с помощью нового сервиса стали возможны благодаря единообразию всех процессов, которые отвечают за передачу и обработку финансовых данных. Кроме того, универсальность системы позволяет пользователю производить взаимодействие с любым своим контрагентом в лице других крупных компаний и финансовых регуляторов.
Нам также отметил, что сервис уже успел себя хорошо зарекомендовать не только в работе с односоставными компаниями, но и с крупными корпорациями, которые имеют множество структурных подразделений.
Еще одним преимуществом сервиса представитель Национального расчетного депозитария назвал его способность с высочайшей скоростью проводить оптимизацию расчетных и платежных операций.