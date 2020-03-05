Поступила информация о строительстве платного дублера МКАД

Журналисты сообщают, что дублирующий участок длиной 53 километра будет проходить от Солнцева до Железнодорожного. Проект стоимостью почти 87 млрд рублей предполагает строительство дороги, по которой можно будет передвигаться со скоростью до 120 км/час. Предполагаемая ширина ее – от 4 до 8 полос.

Отмечается, что часть дороги от Бутово до Железнодорожного будет строить концессионер «Лыткаринская платная дорога», 70% которого принадлежит ГК «Регион». Строительство этой части должно закончиться к концу 2026 года. Участок от Солнцева до Варшавского будут строить столичные власти.

Проезд грузовика или автобуса будет стоить до 1470 рублей. За легковую машину или мотоцикл придется заплатить до 500 рублей, пишет rns.online.