От ОПЕК не поступало предложений о сокращении добычи на 1 млн б/с

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подчеркнул, что от стран-партнеров по ОПЕК+ в адрес России не поступало предложений о сокращении добычи на 1 млн б/с. В настоящий момент рассматриваются варианты ранее рекомендованные мониторинговым советом ОПЕК+, сообщает oilcapital.ru.

Отмечается, что предложение сократить добычу нефти не на 600 000 б/с, а на 1 млн б/с выдвинула Саудовская Аравия. Связано это с распространением коронавируса по планете.

В отчете ОПЕК за февраль опубликованы данные о снижении мирового спроса на нефть на 230 000 б/с в 2020 году. Более негативный прогноз выдали аналитики Международного энергетического агентства. Они ожидают снижения на 365 000 б/с.