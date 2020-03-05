Нигериец, осужденный в Уфе за изнасилование проститутки, завещал судье свое имущество

Молодой нигериец Осиа Альфаеус Эбитими, который на этой неделе был освобожден в зале суда по окончании процесса по делу об изнасиловании проститутки, дал комментарий тележурналистам, как выяснилось, перед судом написал завещание, в котором завещал свое имущество судье, председательствовавшему на его процессе.

Адвокат подсудимого Рамиль Гизатуллин объяснил этот поступок тем, что Осиа совершенно не был уверен освобождении. После этого судья Радмир Гаймалеев удалился в совещательную комнату, а потом ошеломил всех своим решением.

Судья приговорил жителя Нигерии к отбыванию наказания в виде 2 лет и 4 месяцев в колонии-поселении. Время, проведенное в СИЗО (а это 1 год и 2 месяца), зачтено ему в счет наказания. Поскольку это время в СИЗО засчитывается в двойном размере, то фактически получилось, что наказание подсудимый уже отбыл. К радости друзей, Айо освободили в зале суда. Видеорепортаж об этом сняли журналисты программы "Вести-Башкортостан".

Нигериец от радости затанцевал и запел песню, вызвав смех у судебных приставов. Попутно он посоветовал российским мужчинам не обращаться к проституткам от греха подальше и оставаться верными своим женам.

Что же касается потерпевшей Марии Лусниковой, она осталась недовольна приговором и в сердцах пообещала, что все об этом пожалеют, когда Осиа убьет кого-нибудь.