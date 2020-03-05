Лица Победы. Владимир Ананьев: Под сильным огнем лично установил 44 мины

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Ананьев Владимир Федорович. 1922 года рождения.

За проявленное мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

Из наградного листа:

«В ночь с 17 на 18 августа 1944 года перед отделением старшего сержанта Ананьева была поставлена боевая задача установить проволочное препятствие и минное поле в нейтральной зоне в полосе обороны 71 ГСП. Несмотря на сильный обстрел места работы, старший сержант Ананьев умелой организацией работ и личным примером успешно выполнил задание. Причем было установлено 83 противотанковых мины, 12 пакетов «Спирали Бруно». В ночь с 18 по 19 августа 1944 года вторично была поставлена задача установить 50 штук противотанковых мин также под сильным ружейно-пулеметным огнем, и эта задача была выполнена. Причем за две ночи лично старший сержант Ананьев установил 44 противотанковые мины»

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