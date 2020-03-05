К 2024 году Почта России намерена оцифровывать до 50% заказных писем

За последние несколько лет Почта России доказала, что этот стереотип не вечен, начав переводить заказные письма в электронный формат с сохранением их специфики — подтверждения отправки и получения письма. Об этом сообщает regnum.ru.

Главный атрибут заказного письма — юридическая значимость подтверждения его получения, напомнили в компании. Многие сталкивались с этим видом отправлений в лице штрафов ГИБДД, повесток, постановлений, писем из налоговой и других документов. Часть этих писем уже перешла в «цифру», и их становится все больше, отметили в Почте России. Так что получать важные документы теперь можно в любое время и в любом месте. Для этого надо зарегистрироваться на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/ (https://zakaznoe.pochta.ru/) или в мобильном приложении Почты России. Каждое электронное отправление сопровождается СМС-сообщением или письмом на e-mail. Очевидный плюс диджитализации этой услуги, кроме отсутствия необходимости получать письма в отделении почты, — в электронном виде документ не потеряется. Сохранится и его юридический статус. Значит, при необходимости, в будущем на него можно будет сослаться. Не влияет на доставку заказных писем и смена места жительства.

Как рассказали в Почте России, электронные заказные письма доставляются моментально и, что немаловажно, безопасно — по защищенным каналам передачи данных в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных данных». Значительно упрощен и процесс отправки: если раньше необходимо было самостоятельно распечатать, подготовить и принести почту в отделение, то сейчас все можно сделать не выходя из-за стола. Письмо в формате PDF или XML необходимо загрузить в информационную систему «Электронная почтовая система», которая автоматически проверит, подключил ли адресат возможность получения электронных заказных писем. Если да — документ отправляется в его личный кабинет, вместе с СМС или e-mail оповещением. Как только письмо будет открыто — электронное уведомление об этом получит и отправитель. И если в «классическом», бумажном виде получение юридически значимого уведомления оплачивается отдельно, то в цифровом варианте оно включено в стоимость услуги. Единственное, что необходимо отправителю — наличие электронной подписи.

Если же адресат пока не согласился получать заказные письма в электронном виде, для отправителя процесс остается тем же: загруженный в систему документ будет распечатан, упакован в конверт и отправлен получателю. Процесс полностью автоматизирован и конфиденциален — доступа к информации у сотрудников почты нет.

«Мы видим высокий спрос на данную услугу не только со стороны госорганов и судов, но и банков, и т.н. «служб взыскания», и организаторов фондового рынка, — рассказал директор по коммерческим операциям Блока почтового бизнеса и социальных услуг АО «Почта России» Аркадий Кремнев. — Кроме того, частные компании подключаются и в качестве получателей. Им удобно получать письма от партнеров, от государственных и судебных органов в электронной форме: это упрощает обработку корреспонденции и уменьшает время реагирования».

По словам Кремнева, электронный формат сам по себе предполагает качественное улучшение работы почты. «Мы собираем более точную статистику, лучше понимаем и себя, и своих клиентов, и рынок в целом».