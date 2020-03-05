Ильдар Абдразаков об оттоке молодежи из Башкирии: «Ребят нужно отпустить!»

Ильдар Абдразаков в интервью Горобзор заявил, что не хочет никого убеждать, в том, что оставаться жить и работать в республике.

«Я никого убеждать не хочу. Наоборот, нужно ребят отпустить, потому что они уедут туда, где смогут набраться опыта. Сидя на одном месте, ты варишься в одном котле. Того опыта, который человек наберется здесь, – этого мало. Все-таки опыт достигается в работе с разными режиссерами, с разными дирижерами и театрами.

Со временем в тебе просыпается то чувство Родины, долга, ностальгии и патриотизма, что ты приезжаешь домой, в то место, где ты начинал, и это вдвойне приятно.

То ощущение, тот трепет выхода на сцену – он незабываем. Поэтому давайте мы дадим возможность нашим ребятам поехать выучиться, набраться опыта, и они сами вернутся. Надо создать те условия, чтобы они приехали потом», - убежден Ильдар Абдразаков.