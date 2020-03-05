Ильдар Абдразаков об оттоке молодежи из Башкирии: «Ребят нужно отпустить!»
Знаменитый оперный певец, народный артист республики, обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков в интервью поделился своим мнением о проблеме оттока молодежи.
Ильдар Абдразаков в интервью Горобзор заявил, что не хочет никого убеждать, в том, что оставаться жить и работать в республике.
«Я никого убеждать не хочу. Наоборот, нужно ребят отпустить, потому что они уедут туда, где смогут набраться опыта. Сидя на одном месте, ты варишься в одном котле. Того опыта, который человек наберется здесь, – этого мало. Все-таки опыт достигается в работе с разными режиссерами, с разными дирижерами и театрами.
Со временем в тебе просыпается то чувство Родины, долга, ностальгии и патриотизма, что ты приезжаешь домой, в то место, где ты начинал, и это вдвойне приятно.
То ощущение, тот трепет выхода на сцену – он незабываем. Поэтому давайте мы дадим возможность нашим ребятам поехать выучиться, набраться опыта, и они сами вернутся. Надо создать те условия, чтобы они приехали потом», - убежден Ильдар Абдразаков.
Напомним, что проблема оттока молодежи из Башкирии не раз звучала на самом высоком уровне. Ранее Медиакорсеть публиковала на эту тему материал под названием «Молодым тут не место. Почему стареет Башкирия».