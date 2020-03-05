Госдума в первом чтении поддержала законопроект ЕР о "народном бюджетировании"

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что предложенная инициатива поможет многим россиянам участвовать в процессе принятия необходимых и важных решений на муниципальном и региональном уровнях. В частности, население сможет участвовать в законотворческих инициативах, начиная от благоустройства парков, заканчивая ремонтами домов культуры в селах.

Комментируя предложение, Турчак добавил, что новый законопроект подразумевает создание механизма на территории страны, который дает право жителям в любых населенных пунктах и регионах самостоятельно распределять бюджет. Он подчеркнул, что в действующей сегодня системе за россиян решают чиновники, и зачастую население получает совсем не то, что хотело бы. Но, как подчеркнул Турчак, именно жители знают, как и что смогло бы улучшить их жизнь. Поэтому они должны иметь право управлять бюджетом.

Турчак добавил, что в некоторых регионах России уже работают по такой системе. Результаты, по его словам, есть. Кроме того, инициативу “Единой России” поддержал президент Путин. В частности, глава РФ назвал “народное" бюджетирование живым принципом взаимодействия с населением, а также предложил расширить бюджетные расходы на проблемы граждан. Турчак отметил, что обратится с данной просьбой к совету руководителей “Единой России”, чтобы те подняли вопрос на региональном уровне, провели необходимые исследования и уже представили максимально скорректированные инициативы ко второму чтению, сообщают сообщают «Новые известия».

К примеру, в Башкортостане реализуется несколько программ по принципу "народного" бюджетирования. Так, в рамках регионального партийного проекта «Реальные дела» «Единой России» за пять лет реализовано порядка пяти тысяч наказов населения. На эти цели было направлено более одного миллиарда рублей.

Депутат республиканского парламента от «Единой России», координатор проекта «Реальные дела» Рузалия Хисматуллина отметила, что население Башкортостана часто обращается за помощью к депутатам Госдумы, Госсобрания РБ и просит решить вопросы, связанные с благоустройством территорий, установкой детских, спортивных площадок и многим другим. “Финансирование ведется из республиканского и местного бюджетов. Здесь же предусматривается и участие населения в размере не менее 5%. Таким образом, население не только инициирует какие-то работы, но и вкладывает свои средства в это”, - добавила Хисматуллина.

Отмечается, что 30 января в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления при президенте инициатива Турчака была поддержана.

Законопроект был внесен в Государственную Думу на рассмотрение 3 февраля. Принятие инициативы позволит населению самостоятельно управлять затратами из бюджета регионов. Также ранее на заседании Совета по развитию местного самоуправления Турчак рассказал Путину о намерениях правительства внести закон на рассмотрение в нижнюю палату. Путин отнесся к предложению с одобрением.

В Башкортостане в текущем году на реализацию 1035 наказов будет направлено 256 миллионов рублей. Все эти объекты жители выбирали сами. В ноябре 2019 года прошли встречи и сходы граждан. Сегодня идет подготовка сметной документации и проведение конкурсных процедур.

Кроме этого, по словам Хисматуллиной, в республике реализуется еще ряд подобных проектов: Программа поддержки местных инициатив, «Башкирские дворики», «Наше село».

«Нормативное регулирование этих проектов идет только на уровне исполнительной власти: правительственные документы, документы местных органов власти, республиканского парламента. Сегодня нет нормативной базы, на которую мы бы опирались. Приходится идти своими шагами. К нам приезжают из других регионов, чтобы изучить наш опыт. Принятие законопроекта об инициативном, или "народном", бюджетировании позволит работать системно», - подытожила Хисматуллина.