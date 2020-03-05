Горячая проблема остывшей еды: система питания в школах Башкирии все еще не налажена

Система питания в школах, которая начала работать в текущем учебном году, неоднократно вызывала нарекания — как в плане доступности, так и по качеству (историю про сырое мясо в тарелках у детей вряд ли быстро забудут). Осенью прошлого года проверки показали, что используемое для детского питания сырье — невысокого качества, оборудование — старое, а кадров не хватает — зарплата, конечно, не очень, зато работа тяжелая. Изменилась ли ситуация за прошедшие полгода?

Председатель Общественной комиссии по мониторингу организации питания в образовательных организациях Уфы при городском родительском комитете Валерия Иваха подчеркнула, что в течение учебного года комиссия без предупреждения приходила в школы, чтобы проверить состояние пищеблоков, условия хранения продуктов, соблюдение санитарных норм и т. д.

— Школы в Уфе есть большие, есть маленькие, но проблемы, в целом, одинаковые. Обычно в пищеблоке от трех до семи человек, используется очень много ручного труда. Мало в каких школах используются посудомоечные машины, посуда моется в ручном режиме. Люди постоянно на ногах — либо у раковины, либо на раздаче — все время в движении. Также не хватает мест для хранения продуктов, особенно в школах старых построек.

Валерия Иваха отметила, что по словам руководителей уфимских школ, охват питанием вырос, меню изменилось в лучшую сторону. Впрочем, в ходе проверок выяснилось, что далеко не все дети хотят это есть.

— Мы понимаем, что это полезная еда, но дети съедают половину, объедают, скажем, пюре вокруг мяса и уходят. Коллеги правильно сказали — у детей есть две оценки еды: вкусно и невкусно. Вкусно — значит, еда для них привычная, они уже пробовали что-то подобное дома или в кафе. Если невкусно — можно только догадываться, почему. На мой взгляд, к причинам можно отнести неаппетитный вид — детям не готовят это дома, они это в принципе не едят: «кроме пельменей я ничего не ем», «этот бутерброд не похож на гамбургер». Культура питания совершенно отсутствует. Многих детей смущает, например, когда котлета полита подливкой — непонятной для них массой. Внешний вид очень много значит, красиво оформленные блюда сами будут залетать в рот.

При этом, по словам спикера, родители детей, которые отказываются от питания в школах, зачастую сами эту еду не пробовали. По ее наблюдениям, детям такие родители зачастую дают на перекус конфеты, печенье, сырки, все это запивается соком. Таким образом развращаются вкусовые пристрастия детей, а потом родители негодуют — почему же ребенок не ест обычную еду.

Директор лицея № 83 им. Пинского и председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки РБ «Общественный контроль питания в образовательных организациях РБ» Алла Цыбина поделилась результатами мониторинга, который был в проведен в ноябре–декабре 2019 года в 16 школах и 14 детсадах в 7 районах Уфы. В числе положительных моментов — соблюдение санитарных норм, работа бракеражных комиссий, достаточное количество посуды, спецодежда работников, штат в целом укомплектован, налажен питьевой режим, а меню и его стоимость соответствовало заявленным. Но были обнаружены проблемы, которые требуют решения не только на уровне самих учреждений.

— Среди рабочих столовых встречается формальное отношение к своей работе, отсюда ряд проблем — температурный режим готовых блюд: еда холодная, не всегда вкусно приготовленная. Как результат — большое количество пищевых отходов. Не всегда продукты доставляют в учреждения своевременно, чтобы соответствовать меню. Выявили случай, когда столовой из-за этого даже пришлось занимать продукты в соседней школе.

Также встречаются нарушения по хранению продуктов, качество поступаемых продуктов — конкретно мясо — оставляет желать лучшего, особенно в «доготовочных» столовых, куда поступают полуфабрикаты.

Проведенное анкетирование среди 452 школьников показало, что удовлетворены питанием лишь 55% опрошенных. В числе причин — холодная пища, однообразное меню, одинаковый размер порций у младших и старших школьников, а также недостаток сотрудников в столовых.

— Большой вопрос — разнообразие. Никто не спорит, что десятидневное меню просчитано, но как директор школы добавлю: всю осень мы ели тушеную капусту, салат с капустой, капусту с кукурузой. Ели — громко сказано: все это уходило в отходы. Вы понимаете, что современные дети это не едят?

В анкетах дети указали, чего хотят — запеканки, омлеты, пиццу, блины, соки, компоты, какао, смузи, фрукты, супы, салаты, молочную продукцию, печень, рыбу, пельмени. Обратите внимание, они не пишут — хот-доги, это нормальные запросы. Но, видимо, не стыкуется их видение правильного питания с тем, что им предлагается, — добавила Алла Цыбина.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

При этом с особенной остротой наметилась проблема, о которой при проведении реформы даже не задумывались. Главный внештатный детский специалист по питанию детей, врач-диетолог Республиканской детской клинической больницы Резеда Яхина подчеркнула, что на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем остается организация питания детей, больных диабетом, муковисцидозом, пищевыми аллергиями. Такие дети требуют особого подхода к организации питания, что, в свою очередь, предполагает отдельную технологию приготовления, кадры, оборудование, поскольку при малейших недочетах можно нанести огромный ущерб здоровью.

— Предлагаю в Башкирии принять собственную методическую рекомендацию по организации такого питания. Алгоритм — есть, основа — есть, в них прописаны нормы для каждого ребенка по всем вариантам диет, технологические карты — тоже есть. Нам остается разработать меню при надлежащем участии специалистов и ведомств, — отметила Резеда Яхина.

Это проблемная ситуация в том числе и потому, что со своими контейнерами ходить в школу запрещено санитарными нормами. Но при этом детям с некоторыми заболеваниями можно есть только определенную пищу, которой нет в тщательно разработанном 10-дневном школьном меню.

Председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев подчеркнул, что в данном случае решение вопроса во многом связано с техническими возможностями:

— Есть новые современные школы, где размер помещений и оснащение позволяют готовить несколько рационов, но есть школы, где пока такой возможности нет. Помимо рекомендаций, нам нужно провести полный аудит пищеблоков — этот вопрос с Уфой уже обсуждался. Поступали предложения, может быть, локализовать детей с данными видами пищевой аллергии в отдельные группы.

Представитель сообщества родителей детей-диабетиков по РБ подчеркнула, что в Башкирии 1114 детей страдают сахарным диабетом первого типа.

— Это острая проблема, потому что наши дети завтракают дома и обедают уже дома, то есть все время в школе они не могут себе позволить правильно питаться. Было рабочее совещание с представителями министерства образования, мы решили, что возможен вариант ланчбоксов для детей с точным подсчетом хлебных единиц, белков, жиров и углеводов. Это могло бы стать решением проблемы, поскольку состав еды, которую дают в школе мы не можем просчитать, нужны весы. Нужен комбинат, который это готовил бы и считал. Чтобы дети могли прийти в школу, там получали ланчбокс и ребенок мог пообедать во время учебы.

Фото: glavarb.ru

Тем не менее глава региона Радий Хабиров на минувшем образовательном форуме «Взлетай» отметил, что в целом реформа проходит успешно:

— Мы этой проблематикой занимаемся уже год, и нам уже что-то удалось. Я не буду перечислять — это двухнедельное меню, наводим порядок среди аутсорсеров и, в целом, очень предметно занимаемся. По Уфе школьников, которые за этот короткий период времени начали питаться, увеличилось на 28%, по республике — выросло на 17%. То есть люди проголосовали рублем.

Кроме того, он официально подтвердил, что с 1 сентября этого года все учащиеся младших классов региона будут получать в школах бесплатное горячее питание. Замдиректора Департамента госполитики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Галина Скворцова подчеркнула, что создание материально-технической базы для реализации этого проекта — задача собственно региона.