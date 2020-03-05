Детский омбудсмен России потребовала дать квартиру сироте, живущей в бане в Уфе

Сегодня, 5 марта, стало известно, что уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратилась в правительство Башкирии с просьбой решить жилищный вопрос 37-летней Натальи Зыряновой, которая стала известна на всю страну после участия в программе «Время покажет».

- Абсолютно недопустимо, чтобы сироты вынуждены были годами ходить с протянутой рукой по кабинетам, судебным инстанциям, пытаясь достучаться до системы, - отметила Анна Кузнецова.

Напомним, Наталья уже несколько лет после развода с мужем живет в бане вместе со старшим сыном-школьником. Баню ей предоставили под жилье ее знакомые в дачном поселке. Она так и не смогла получить квартиру 20 лет назад, выпустившись из детдома, потом, будучи замужем, прекратила ходить по кабинетам, занималась детьми. Но после расставания с мужем возобновила свои попытки получить квартиру.

Суд восстановил ее право на включение в очередь на квартиру наравне с другими сиротами под номером 64. Однако дело так и не сдвигалось с мертвой точки с 2017 года.

Следком возбудил дело против неустановленных пока сотрудников мэрии, допустивших такое положение дел.