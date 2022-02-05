Жителям Башкирии разрешили ездить на незарегистрированном автомобиле не более 10 дней

Жителям Башкирии разрешили ездить на незарегистрированном автомобиле не более 10 дней
Жителям Башкирии разрешили ездить на незарегистрированном автомобиле не более 10 дней
Сегодня, 10:22ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Никаких санкций водителю незарегистрированного авто не поступит в течении 10 дней с его покупки, сообщили в пресс-службе Курултая 4 февраля.

Данный законопроект уже одобрил профильный комитет башкирского парламента по жилищной политике и инфраструктурному развитию. депутаты Курултая рассмотрят и вероятно примут его уже в текущем месяце. Во всяком случае на февраль назначено его первое чтение.

В Курултае пояснили, что по закону без регистрации в ГИБДД автомобиль не может осуществлять никаких передвижений, однако это рождает определенную коллизию. Такой автомобиль по закону не может доехать даже до места регистрации, однако инспекторы понимая ситуацию в большинстве случаев закрывают на это глаза.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева данное несоответствие в законе необходимо устранить, а значит определить некий срок, когда машина без регистрации может осуществлять передвижения. Коснется изменение в законе и перегоняемых юридическим лицом или же индивидуальным предпринимателем автомобилей до места продажи или же вывоза машины из страны.

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