Врачи Иглинской ЦРБ выступили с открытым обращением к главе Минздрава республики

Сотрудники Иглинской ЦРБ вслед за своими коллегами из Ишимбая выступили с открытым обращением к министру здравоохранения республики, а также администрации района и больницы, где рассказали об условиях работы в больнице, а также сопроводили его рядом предложений касательно улучшения деятельности учреждения. Всего свои подписи в обращении поставили 95 человек.
Ранее сотрудники медучреждения уже рассказывали о невыносимых условиях труда в больнице: неоплачиваемая сверхурочная работа, неукомплектованные бригады «скорой» и "унизительно-низкие зарплаты".
В самом обращении сотрудники подчеркивают, что в настоящее время в отделении скорой помощи ГБУЗ РБ «Иглинская ЦРБ» на линию выходит 3-4 бригады скорой медицинской помощи, имеющие в составе 1 фельдшера.
Согласно рекомендуемому нормативу количества бригад в зависимости от количества населения и радиуса обслуживания, утверждённому Приказом Минздрава РФ № 182 от 20.04.2018 года, Иглинский район должно обслуживать как минимум 8 бригад скорой медицинской помощи.
- Сегодня, например, на район работало 2 бригады вместо 8 положенных, — рассказывает фельдшер и председатель профкома больницы профсоюза «Действие» Александр Уразбаев.
Напомним, что Иглинская ЦРБ и до этого часто попадала в поле зрения СМИ. Так, в августе прошлого года произошло ДТП, где погибли фельдшер и водитель скорой помощи Иглинской больницы. Одной из причин трагедии называют переутомление водителя от беспрерывной работы. В декабре 2021 года стало известно о том, что комиссия с представителями минздрава и трудинспекции установила, что водитель работал несколько суток без выходных, в результате чего от бессилия буквально уснул за рулем.
Резонансным событием также стал уход с должности главврача Жанны Карунас.
Летом того 2021 года широкую огласку получило «противостояние» между профсоюзом медиков «Действие» и Иглинской ЦРБ в лице главврача. Антон Орлов из профсоюза «Действие» сообщал, что был на личном приёме в Прокуратуре Башкирии и подал обращение с просьбой провести проверку соблюдения штатных нормативов укомплектованности Иглинской ЦРБ врачами-терапевтами, а также проверить штатное расписание учреждения на предмет фиктивного трудоустройства врачей-терапевтов. Однако руководство больницы первым обратилось в МВД и в Прокуратуру с целью привлечь профсоюз «Действие» за размещение в СМИ ложных данных.
Недовольство медиков вызвано также и уровнем зарплат в больнице.
— Мы работаем в невыносимых условиях. Чтобы хоть что-то заработать приходится дорабатывать почти до двух ставок, тем более по одному в бригаде. Жизнь очень дорогая — вы и сами знаете. А платят нам 50% от ночных ставок, 25% за второго фельдшера за неукомплектованность — и то, мы добились этого через профсоюз «Действие», — отмечают сотрудники ЦРБ, — Никаких премий — ни Новый год, ни на день медработника.
Как говорится в тексте обращения, заработная плата на 1 ставку (то есть при нормальной продолжительности рабочей недели, — говорится в обращении, — при которой физическое здоровье и психоэмоциональное состояние работника не подвергаются недопустимому производственному риску) сохраняется на недостойно низком для работников экстренной службы уровне.
Так, зарплата в расчете на 1 ставку после вычета НДФЛ составляет:
- у участкового врача- 28000-29000 руб.
— у врача скорой помощи- 48000 руб –
-у фельдшера выездной бригады- 24000-28000 руб, (в зависимости от наличия стажа и категории); -
— у фельдшеров по приему вызовов — 25000-29000 руб.; -
— у водителей автомобиля скорой помощи, работающих на 1 ставку _ 18000_23000 руб, (в зависимости от наличия стажа и классности),
В свою очередь, Минздрав РБ прокомментировал ситуацию следующим образом:
По словам Минздрава, коллективное обращение медицинских работников Иглинской ЦРБ было им получено, на данный момент оно находится на рассмотрении.
Будет создана рабочая группа из представителей Минздрава РБ, республиканского профсоюза медработников и администрации для выезда и встречи с коллективом с целью обсуждения всех имеющихся у сотрудников вопросов в режиме диалога, — подытожили в ведомстве.
Что касается выхода на «итальянскую» забастовку по примеру коллег из Ишимбая, то Александр Уразбаев ситуацию комментирует так:
- Об "итальянке речь" не идет. Действующим составом мы не можем обеспечить полноценную работу больницы. У нас и так дефицит кадров, а сейчас ещё многие коллеги на больничном. Но, тем не менее, мы солидарны с коллегами из Ишимбая. Сам лично, итальяню» давно, так как работаю на ставку, — рассказывает фельдшер.