Врачи Иглинской ЦРБ выступили с открытым обращением к главе Минздрава республики

— Мы работаем в невыносимых условиях. Чтобы хоть что-то заработать приходится дорабатывать почти до двух ставок, тем более по одному в бригаде. Жизнь очень дорогая — вы и сами знаете. А платят нам 50% от ночных ставок, 25% за второго фельдшера за неукомплектованность — и то, мы добились этого через профсоюз «Действие», — отмечают сотрудники ЦРБ, — Никаких премий — ни Новый год, ни на день медработника.