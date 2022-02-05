Вместе с похолоданием до -17 градусов в Башкирию пришли гололедица и снежный накат

Вместе с похолоданием до -17 градусов в Башкирию пришли гололедица и снежный накат
Вместе с похолоданием до -17 градусов в Башкирию пришли гололедица и снежный накат
Сегодня, 17:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О весьма резком похолодании на территории республики и о сюрпризах погоды рассказали в Башгидрометцентре.

После нескольких дней теплой погоды в Башкирии ситуация достаточно резко изменится. По данным синоптиков в республику уже пришло похолодание. Днем температура в республике опускалась до -6 градусов, а в Уфе колебалась у ноля. Уже сегодняшней ночью температура в регионе будет находиться в диапазоне от -6 до -11 градусах, а при прояснениях и вовсе может опускаться до -17 градусов.

Завтра Башкирию ждет снег, но он обещает быть небольшим. Дневная температура опустится не ниже -7 градусов.

Однако после повсеместного потепления резкий морозец внесет свои коррективы в состояние автомобильных дорог. Гололедица, снежный накат, туман и ухудшение видимости – вот что может ожидать водителей на дорогах.

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