Вместе с похолоданием до -17 градусов в Башкирию пришли гололедица и снежный накат

После нескольких дней теплой погоды в Башкирии ситуация достаточно резко изменится. По данным синоптиков в республику уже пришло похолодание. Днем температура в республике опускалась до -6 градусов, а в Уфе колебалась у ноля. Уже сегодняшней ночью температура в регионе будет находиться в диапазоне от -6 до -11 градусах, а при прояснениях и вовсе может опускаться до -17 градусов.