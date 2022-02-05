Власти Давлекановского района Башкирии решили полностью перевести школы на дистант

Власти Давлекановского района Башкирии решили полностью перевести школы на дистант
Власти Давлекановского района Башкирии решили полностью перевести школы на дистант
Сегодня, 15:32ОбществоИрина ДеревянчукФото: davlekanovo.bashkortostan.ru
Решение о полном переводе на дистанционное обучение было опубликовано на сайте администрации района 4 февраля.

На сайте администрации Давлекановского района опубликовано сообщение о том, что местный оперштаб по коронавируса принял решение о том, что все школы города переходят на удаленное обучение. Решение муниципалитет принял по причине роста заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ.

Вместе с городом Давлеканово на удаленку перевели также школу в деревне Романовка и ее филиал в селе Ленинский. Также на дистант перевели все учреждения дополнительного образования района.

При этом на сайте администрации сообщается, что сельские образовательные учреждения продолжат работать в привычном оффлайн режиме.

Известно и о том, что случае положительного результата ПЦР теста у одного из школьников в районе, его класс переводится на карантин сроком на семь дней. Во время него дети также будут обучаться дистанционно.

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