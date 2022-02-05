В Роспотребнадзоре Стерлитамака предложили ограничить выезд машин горожан при НМУ

Ринат Амиров в ходе прямой трансляции сообщил, что существует немало факторов, которые влияют на загазованность воздуха в городе. Предприятия в черте города, температурные или климатические условия, плотность застройки, южные соседи при южном ветре – на все эти факторы повлиять по мнению Амирова нельзя. И он предложил альтернативу.