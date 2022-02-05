В мэрии Уфы утвердили стоимость обедов и завтраков для учеников с первого по 11 класс

Завтрак младшего школьника будет иметь минимальную стоимость 59,76 рублей, обед чуть дороже – не меньше 67,12 рублей, самый дешевым приемом пищи станет полдник, цена которого не должна быть ниже 45 рублей. Завтрак старшеклассников с 5 по 11 класс обойдется бюджету в 60 рублей, отобедать ученик сможет за 70 рублей, а вот полдник старших и младших классов стоит одинаково – 45 рублей.