В мэрии Уфы утвердили стоимость обедов и завтраков для учеников с первого по 11 класс

Стало известно в какую сумму городскому бюджету будет обходиться завтрак либо обед школьника. Известно, что стоимость провианта для младшеклассников несколько меньше стоимости питания старшеклассников, однако как на пятиклассника, так и на 11-классника мэрия будет выделять одинаковые суммы.
Завтрак младшего школьника будет иметь минимальную стоимость 59,76 рублей, обед чуть дороже – не меньше 67,12 рублей, самый дешевым приемом пищи станет полдник, цена которого не должна быть ниже 45 рублей. Завтрак старшеклассников с 5 по 11 класс обойдется бюджету в 60 рублей, отобедать ученик сможет за 70 рублей, а вот полдник старших и младших классов стоит одинаково – 45 рублей.
Тем ребятам, которые учатся в школах-интернатах и питаются там пять раз в день стоимость дневного рациона установили в размере 290 рублей в день.
Что касается “бесплатников”, то есть ребят, чьи семьи находятся в социально опасном положении, как минимум 72,21 рубля будет полагаться на их завтрак и не менее 82,54 рублей будет стоить их обед.