В ГИБДД Башкирии рассказали куда водители могут сообщать о «дорожных ловушках»

О запуске всероссийского информационного проекта, который объединит информацию о участках дорог, где искусственно созданы условия для нарушения ПДД рассказали в пресс-службе ГИБДД 5 февраля.

МВД России совместно с ОП создало проект, который даст возможность водителям сообщать о участках дорог, где на их взгляд искусственно созданы условия для того, чтобы водители нарушали правила ПДД, так как другого выхода на дороге у них попросту не остается. Система не только собирает сообщения автолюбителей о ловушках на дорогах, но и обещает содействовать в их устранении. На главной странице интернет-сайта Общественной палаты России размещена предназначенная для сообщения о ловушках форма. сами же обращения рассматривать будет рассматривать комиссия ОП. Подозрения о незаконности установки дорожных знаков и другие предположения ловушках затем будут направлены в ГАИ. Если такие ситуации можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то «Информавтодор» будет проводить необходимые действия своими силами. А пока информацию о ловушках только начинают собирать и анализировать, напомним о том, что в эти выходные на дорогах Башкирии проводятся рейды, нацеленные на выявление и пресечение грубых нарушение. Особое внимание уделяться на дорогах будет уделяться выявлению нетрезвых водителей.

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