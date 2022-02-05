В Башкирии за сутки выявили 1845 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Башкирии продолжается стабильный и при этом существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным на 5 февраля, которые публикует сайт стопкоронавирус.рф в Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразились 1845 человек. На прошедшей неделе количество новых случаев заболевания за сутки в Башкирии впервые перевалил за отметку в тысячу и продолжает расти на сотни случаев в день.