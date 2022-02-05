В Башкирии прокуратура вернула селам маршрут «Бакалы-Урманаево», закрытый в 2017 году

В Башкирии прокуратура вернула селам маршрут «Бакалы-Урманаево», закрытый в 2017 году
В Башкирии прокуратура вернула селам маршрут «Бакалы-Урманаево», закрытый в 2017 году
Сегодня, 11:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Прокуратура обязала администрацию Бакалинского организовать регулярное сообщение между селами, сообщили в надзорном ведомстве 4 февраля.

В Бакалинском районе Башкирии села Бакалы и Урманаево вновь соединит прекращенное в 2017 году транспортное сообщение. Прокуратура Бакалинского района выяснила, что в 2017 году регулярные перевозки по данному маршруту, который помимо указанных сел включало села и деревни сразу четырех сельсоветов, было прекращено. Отмечается, что в населенных пунктах, которые долгие годы прожили без регулярного муниципального маршрута проживает около четырех тысяч человек.

Прокуратура района усмотрела в отсутствии регулярного автобусного сообщения между селами нарушения закона и обратилась в суд. В суде надзорное ведомство потребовало обязать администрацию района вернуть необходимый селянам маршрут, причем организовать перевозки с заключением муниципального контракта. Суд доводы прокуратуры услышал и прислушался к ним, полностью удовлетворив иск. Однако то как будет исполнен судебный акт надзорное ведомство все же проконтролирует.

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