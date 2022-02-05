В Башкирии прокуратура вернула селам маршрут «Бакалы-Урманаево», закрытый в 2017 году

В Бакалинском районе Башкирии села Бакалы и Урманаево вновь соединит прекращенное в 2017 году транспортное сообщение. Прокуратура Бакалинского района выяснила, что в 2017 году регулярные перевозки по данному маршруту, который помимо указанных сел включало села и деревни сразу четырех сельсоветов, было прекращено. Отмечается, что в населенных пунктах, которые долгие годы прожили без регулярного муниципального маршрута проживает около четырех тысяч человек.