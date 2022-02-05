Село Верхотор в Ишимбайском районе Башкирии получило охранный статус Башкультнаследия

История села такова – в XVIII веке его построили при Верхоторском медеплавильном заводе. Сам завод был закрыт в 1913 году. Сейчас полуразрушенное здание завода располагается на том же месте и имеет все шансы стать еще одним популярным направлением внутреннего туризма в Башкирии. Помимо здания завода в селе есть и еще один крайне интересный объект, Богородице-Казанский храм.