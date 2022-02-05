Полиция и ФСБ установили кто сообщал ложные данные о бомбах в ТЦ Стерлитамака

Им оказался 21 летний житель Башкирии, сообщается, что ранее он не был судим. Однако уже сейчас в отношении него заведено уголовное дело по второй части 207 статьи уголовного кодекса. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина уже дал признательные показания. Известно, что за его странную выходку суд может приговорить его к тюремному заключению сроком до пяти лет.