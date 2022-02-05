Полиция и ФСБ установили кто сообщал ложные данные о бомбах в ТЦ Стерлитамака

Сотрудники уголовного розыска совместно в коллегами из УФСБ России по Башкирии установили личность мужчины, который находясь в Кумертау сообщал в полицию Стерлитамака ложные данные о бомбах, которые заложены в торговых центрах второй столицы Башкирии.
Им оказался 21 летний житель Башкирии, сообщается, что ранее он не был судим. Однако уже сейчас в отношении него заведено уголовное дело по второй части 207 статьи уголовного кодекса. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина уже дал признательные показания. Известно, что за его странную выходку суд может приговорить его к тюремному заключению сроком до пяти лет.
Напомним, ложные сообщения о минировании школ массово поступали правоохранителям и спецслужбам на протяжении декабря 2021 года. Накануне в нескольких школах Уфы также проходила эвакуация учеников и сотрудников, но ее причинах пока не сообщалось, но о декабрьских ложных сообщениях о бомбах в школе сообщали в Госкомитете Башкирии по ЧС.