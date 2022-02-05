Росавиация опровергла данные аэропорта Уфы о 4 миллионах пассажиров в 2021 году

Росавиация опровергла данные аэропорта Уфы о 4 миллионах пассажиров в 2021 году
Росавиация опровергла данные аэропорта Уфы о 4 миллионах пассажиров в 2021 году
Сегодня, 15:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: из открытых источников
В отчете Федерального агентства воздушного транспорта обнаружилось несоответствие данных аэропорта Уфы от 14 января.

14 января в Уфе разыскали четырехмиллионного пассажира, а точнее пасажирку, которая прибыла рейсом авиакомпании S7 Airlines в 23:45 31 декабря 2021 года, занимал на борту место 7А. По данным, которые в в Росавиации опубликовали 4 февраля в документе «Объемы перевозок через аэропорты России в 2021 году», в 2021 году российские аэропорты обслужили 204,77 млн пассажиров и 3 987 137 пассажиры аэропорта Уфа.

Mkset обратился за комментарием в международный аэропорт «Уфа», где сообщили, что на сайте федерального агентства воздушного транспорта публикуются данные статистической формы 15-ГА только в части прибывающих и убывающих пассажиров, без учёта транзитных.

Общий пассажиропоток аэропортов всегда включает в себя убывающих, прибывающих и транзитных пассажиров. За 2021 год пассажиропоток аэропорта «Уфа» составил 4000146 человек, в том числе обслужено 13009 транзитных пассажиров.пресс-служба аэропорта «Уфа»

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