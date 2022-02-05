Росавиация опровергла данные аэропорта Уфы о 4 миллионах пассажиров в 2021 году

14 января в Уфе разыскали четырехмиллионного пассажира, а точнее пасажирку, которая прибыла рейсом авиакомпании S7 Airlines в 23:45 31 декабря 2021 года, занимал на борту место 7А. По данным, которые в в Росавиации опубликовали 4 февраля в документе «Объемы перевозок через аэропорты России в 2021 году», в 2021 году российские аэропорты обслужили 204,77 млн пассажиров и 3 987 137 пассажиры аэропорта Уфа.