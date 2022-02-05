Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал первую для Башкирии медаль на Олимпиаде в Пекине

Сегодняшний день, 5 февраля уже вторую олимпийскую медаль для сборной России. Но эта олимпийская награда биатлониста Эдуарда Латыпова из Уфы стала первой на нынешних играх для Башкирии. Победу уроженец Башкирии Латыпов одержал в смешанной эстафете.
Ранее Mkset сообщал, что на Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов. Выступать за сборную России будут в таких направлениях как хоккей, бобслей, биатлон, шорт-трек и скелетон, сноуборд, хоккей и конькобежный спорт.
Эдуарда Латыпова с бронзой уже поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.
Поздравляю всех, поздравляю Эдуарда Латыпова, воспитанника башкирского биатлона, и нашего легендарного тренера Виктора Никитина. Поздравляю всех нас!Радий Хабиров