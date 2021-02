Правоохранители Краснодарского края закончили расследование уголовного дела в отношении жительницы, которая похоронила за шесть лет одиннадцать мужей.

По сообщению iz.ru, обвиняемая за шесть лет одиннадцать раз выходила замуж и похоронила всех своих мужей. Сообщается, что она сочеталась браком с одинокими мужчинами в возрасте, которые имели недвижимость и другое имущество. После свадьбы ее дочери входили в доверие к пожилым людям и оформляли дарственные, завещания или доверенности на продажу. В настоящее время обвиняемая и ее дочери заключены под стражу.

