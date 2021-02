Замминистра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть 4-комнатную квартиру в Уфе

Заместителю министра лесного хозяйства Башкирии предстоит вернуть городу незаконно полученную квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство понудило администрацию Уфы обратиться в суд с иском о выселении чиновника и его семьи из четырехкомнатной квартиры на улице Гоголя. Ленинский суд удовлетворил требования мэрии. Основанием для обращения в суд послужила проверка прокуратуры, которая установила, что в 2011 году семье замминистра по договору мены предоставлена жилплощадь. При этом его супруга до ноября 2021 года должна была передать муниципалитету однокомнатную квартиру, находящуюся в собственности, и доплатить более 7,2 миллиона рублей. Она не выполнила свои обязательства и продала свою квартиру. Как отмечает ведомство, семья чиновника на протяжении девяти лет безвозмездно пользовалась жильем. Прокуратура внесла представление в адрес администрации Уфы, в котором потребовала принять меры по возврату квартиры.

