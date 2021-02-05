Замминистра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть 4-комнатную квартиру в Уфе

Основанием для обращения в суд послужила проверка прокуратуры, которая установила, что в 2011 году семье замминистра по договору мены предоставлена жилплощадь. При этом его супруга до ноября 2021 года должна была передать муниципалитету однокомнатную квартиру, находящуюся в собственности, и доплатить более 7,2 миллиона рублей.