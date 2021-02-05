Замминистра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть 4-комнатную квартиру в Уфе

Замминистра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть 4-комнатную квартиру в Уфе

Вчера, 18:25ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Заместителю министра лесного хозяйства Башкирии предстоит вернуть городу незаконно полученную квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство понудило администрацию Уфы обратиться в суд с иском о выселении чиновника и его семьи из четырехкомнатной квартиры на улице Гоголя. Ленинский суд удовлетворил требования мэрии.

Основанием для обращения в суд послужила проверка прокуратуры, которая установила, что в 2011 году семье замминистра по договору мены предоставлена жилплощадь. При этом его супруга до ноября 2021 года должна была передать муниципалитету однокомнатную квартиру, находящуюся в собственности, и доплатить более 7,2 миллиона рублей.

Она не выполнила свои обязательства и продала свою квартиру. Как отмечает ведомство, семья чиновника на протяжении девяти лет безвозмездно пользовалась жильем.

Прокуратура внесла представление в адрес администрации Уфы, в котором потребовала принять меры по возврату квартиры.

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