В Санкт-Петербурге ночь на 5 февраля стала самой холодной с начала зимы

В Санкт-Петербурге ночь на 5 февраля стала самой холодной с начала зимы

5 февраля , 22:10ОбществоPhoto: pixabay.com
В Санкт-Петербурге в ночь на пятницу, пятое февраля, был побит очередной температурный рекорд.

Прошедшую ночь признали самой холодной с начала зимы. В темное время суток столбики термометров в Северной столице опустились до -19,5 градуса. Об этом информирует newia.ru.

По словам главного специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, предыдущий температурный рекорд текущей зимы зарегистрировали 16 января. Тогда ударил мороз -18 градусов.

По прогнозам синоптиков днем пятого февраля в Санкт-Петербурге будет холодно. Погоду в городе определяет тыловая часть циклона, движущегося на юго-восток.

Этот циклон продолжает забрасывать в регион очаговые облака. Из-за них местами пройдет небольшой снег. Температурный фон будет держаться где-то на 10 градусов ниже стандартных климатических значений, пояснил Михаил Леус.

Интересно, что 50 лет назад пятого февраля в Северной столице наблюдалась плюсовая температура. Тогда днем за окном было +1,3 градуса, а среднесуточная температура в тот день равнялась -1,1 градуса.

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