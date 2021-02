Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил отправить в СИЗО депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова.

Чиновника подозревает в мошенничестве. Об этом информирует newia.ru. По версии следствия, Голиков ввел в заблуждение двух представителей коммерческой организации. Депутат потребовал от коммерсантов три миллиона рублей, чтобы решить вопрос с полицейскими, которые хотели возбудить на них уголовное дело. Своей вины Юрий Голиков не признал. Суд вынес решение, по которому чиновник пробудет в следственном изоляторе минимум до первого апреля. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

