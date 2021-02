В ПФР объяснили, почему часть россиян осталась без индексации

Повышенную выплату пенсионеры смогут получать после увольнения.

Пенсия работающих россиян индексируется, но выплачивается без учета индексации. Повышенную выплату пенсионеры смогут получать после увольнения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России. Пенсионер может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, и там отобразится сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что эти выплаты гражданин будет получать после увольнения. Однако после увольнения должно пройти три месяца для индексации пенсии, пока в ПФР не придут документы от работодателя, уточнили в фонде. Напомним, с 1 февраля в России увеличивается размер социальных выплат от ПФР на 4,9%. По словам экспертов, оценка Росстатом динамики потребительских цен показала годовую инфляцию в 4,91%, что соответствует размеру индексации в 4,9%.

