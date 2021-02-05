В ПФР объяснили, почему часть россиян осталась без индексации

Пенсионер может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, и там отобразится сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что эти выплаты гражданин будет получать после увольнения. Однако после увольнения должно пройти три месяца для индексации пенсии, пока в ПФР не придут документы от работодателя, уточнили в фонде.