Туристические маршруты Башкирии взяли 10 призовых мест на Всероссийской премии

Известно, что призовые места заняли маршруты на гору Большой Иремель, в пещеру Шульган-Таш, монастырь «Святые Кустики», парк Красный Ключ и бурзянский маршрут «Охота за диким мёдом», а также джип-тур на гору Большой Шатак, этнотур в деревню Бахтыбаево (Бирский район), квест-экскурсия «В поисках Кыш Бабая» в Уфе, и веломаршруты.