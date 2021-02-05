Туристические маршруты Башкирии взяли 10 призовых мест на Всероссийской премии

Туристические маршруты Башкирии взяли 10 призовых мест на Всероссийской премии

Вчера, 09:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Саранске подвели итоги Всероссийской премии за лучшие туристические маршруты. По итогам конкурса 10 призовых мест заняли турпоходы по Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в соцсетях.

— Мы вцепились в тему продвижения нашего внутреннего туризма и весь год собираем призовые места в конкурсах и комплементарные материалы о республике в самых передовых российских и зарубежных СМИ, отметил Радий Хабиров.

Известно, что призовые места заняли маршруты на гору Большой Иремель, в пещеру Шульган-Таш, монастырь «Святые Кустики», парк Красный Ключ и бурзянский маршрут «Охота за диким мёдом», а также джип-тур на гору Большой Шатак, этнотур в деревню Бахтыбаево (Бирский район), квест-экскурсия «В поисках Кыш Бабая» в Уфе, и веломаршруты.

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