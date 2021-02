Руководство ЦСКА заинтересовано в услугах центрального полузащитника норвежского клуба «Стабек» Эмиля Бохинена.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на издание VG. По информации источника, российская команда уже отправила предложение по 21-летнему игроку в размере 970 тысяч евро. Ранее хавбека отказались продавать в «Мольде». Бохинен является воспитанником академии «Стабека». В составе взрослой команды он провел 73 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов. Контракт футболиста истекает в конце июля 2022 года.

