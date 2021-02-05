Светлана Радионова отсудила 146 миллиардов рублей за экоущерб

Светлана Радионова отсудила 146 миллиардов рублей за экоущерб

Вчера, 20:10ОбществоPhoto: Instagram
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росприроднадзора и постановил взыскать 146 миллиардов рублей с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - в связи с аварией на Норильской ТЭЦ.

Данная сумма беспрецедентная в истории экологических штрафов, когда-либо наложенных государственным природоохранным ведомством. В результате разлива дизтоплива в мае прошлого года произошла утечка порядка 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, пишут “Новые Известия”.

После проведенной проверки Ростехнадзор установил, что вина в случившемся лежит на “Норникеле” и его дочерней компании. Основная причина аварии заключалась в том, что во время проектирования и строительства резервуара был допущен ряд ошибок, в частности нагрузка на него распределялась неравномерно.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный окружающей среде, в 148 миллиардов рублей. Однако “Норникель”, не согласившись с этой цифрой, провел свою собственную экспертизу, по результатам которой ущерб оказался в семь раз меньше.

Но арбитражный суд полностью согласился с аргументами Росприроднадзора и его главы Светланы Радионовой, которая, кстати, лично присутствовала на судебных слушаниях.

Следившие за судебным процессом отмечают, что позиция Радионовой была бескомпромиссной.

"В суде все больше и больше документов и привлеченных лиц. Мы продолжаем четко отстаивать свою позицию: эшелоны нефтепродуктов, попавших в хрупкую Арктическую зону, весомая причина для взыскания причиненного ущерба. Мы впервые в истории России громко заявляем: экология дело каждого!!! И загрязнитель платит!" - написала Радионова в соцсетях.

Эксперты отметили, что выигранное дело - это прецедент, который может оказать помощь в решении экологических проблем.

“В России регулярно случаются аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов. Часть этих инцидентов даже не попадает в официальную статистику, если же компании не удаётся скрыть утечку, то компенсация ущерба и размер штрафов часто не соответствуют последствиям — погибшие леса, отсутствие рыбы в реках. Размер исковых требований Росприроднадзора, может быть, как раз и сопоставим с реальным ущербом, нанесенным экологии”, - прокомментировала руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко.

Кроме того, руководитель общественной экологической организации "Плотина", российский координатор международной экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов выступил с предложением отслеживать, чтобы все последствия, которые этот разлив принес для арктической природы, были надлежащим образом компенсированы.

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