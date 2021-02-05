Светлана Радионова отсудила 146 миллиардов рублей за экоущерб

“В России регулярно случаются аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов. Часть этих инцидентов даже не попадает в официальную статистику, если же компании не удаётся скрыть утечку, то компенсация ущерба и размер штрафов часто не соответствуют последствиям — погибшие леса, отсутствие рыбы в реках. Размер исковых требований Росприроднадзора, может быть, как раз и сопоставим с реальным ущербом, нанесенным экологии”, - прокомментировала руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко.