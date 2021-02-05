Суды Башкирии вынесли более 4 тысяч приговоров по нарушению ковид-режима

Суды Башкирии вынесли более 4 тысяч приговоров по нарушению ковид-режима

Вчера, 13:19ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
С 11 по 28 января районные суды Башкирии рассмотрели 4 383 дела об административных правонарушениях по статьям 20.6.1 и 6.1. КоАП РФ.

К административной ответственно за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (6.3 КоАП) судами рассмотрено 62 дела, из которых по 54 назначено наказание в виде штрафа, в одном случае — предупреждение.

3 975 граждан привлечены к административной ответственности за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП). 2 983 гражданам назначено наказание в виде предупреждения, 992 жителям республики предстоит выплатить административный штраф.

Напомним, вчера Кировский районный суд Уфы вынес предупреждение шеф-редактору радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслану Валиеву. Отметим, его задержали 23 января перед митингу в поддержку Алексея Навального за нарушение масочного режима. В настоящее время он планирует обжаловать решение.

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