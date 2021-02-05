Суды Башкирии вынесли более 4 тысяч приговоров по нарушению ковид-режима

К административной ответственно за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (6.3 КоАП) судами рассмотрено 62 дела, из которых по 54 назначено наказание в виде штрафа, в одном случае — предупреждение.