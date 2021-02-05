Стало известно, почему привитые граждане заражаются коронавирусом COVID-19

Вакцина способна снизить тяжесть протекания болезни, но не исключает заражения. Об этом информирует NEWS.ru.
По словам Воробьёва, граждане со слабым здоровьем даже пройдя вакцинацию рискуют долго и тяжело болеть.
С данным утверждение согласен и профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Первые пару недель после укола иммунитет человека остается совсем незащищенным от инфекционного агента. Если заразиться китайской коронавирусной инфекцией в это время, то заболевание станет протекать так же как и у непривитого лица. Чудес после прививки не происходит. Нужно продолжать соблюдать меры безопасности.
Небольшая защита от коронавируса COVID-19 появляется где-то с третьей неделе после вакцинации. Своего нормального значения она достигнет после второй инъекции. Через три недели после второго укола организм пациента получает защиту, подчеркнул Анатолий Альтштейн.
Эксперт заверил, что наличие вакцины в организме не утяжеляет течение COVID-19 в случае заражения.