Стало известно, почему привитые граждане заражаются коронавирусом COVID-19

С данным утверждение согласен и профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Первые пару недель после укола иммунитет человека остается совсем незащищенным от инфекционного агента. Если заразиться китайской коронавирусной инфекцией в это время, то заболевание станет протекать так же как и у непривитого лица. Чудес после прививки не происходит. Нужно продолжать соблюдать меры безопасности.