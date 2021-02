Стало известно, почему привитые граждане заражаются коронавирусом COVID-19

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв сообщил, что после начала прививочной кампании россияне по большей части получили только иллюзию безопасности.

Вакцина способна снизить тяжесть протекания болезни, но не исключает заражения. Об этом информирует NEWS.ru. По словам Воробьёва, граждане со слабым здоровьем даже пройдя вакцинацию рискуют долго и тяжело болеть. С данным утверждение согласен и профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Первые пару недель после укола иммунитет человека остается совсем незащищенным от инфекционного агента. Если заразиться китайской коронавирусной инфекцией в это время, то заболевание станет протекать так же как и у непривитого лица. Чудес после прививки не происходит. Нужно продолжать соблюдать меры безопасности. Небольшая защита от коронавируса COVID-19 появляется где-то с третьей неделе после вакцинации. Своего нормального значения она достигнет после второй инъекции. Через три недели после второго укола организм пациента получает защиту, подчеркнул Анатолий Альтштейн. Эксперт заверил, что наличие вакцины в организме не утяжеляет течение COVID-19 в случае заражения.

