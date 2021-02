Британские ученые назвали причины, по которым человек может повторно переболеть коронавирусной инфекцией.

Iz.ru сообщает, что специалисты проводили исследования в период второй волны коронавирусной инфекции и установили, что пациенты, зараженные повторно, имели слабый иммунитет. Также среди возможных причин повторного заражения индивидуальная реакция организма на остатки вируса. При этом ученые подчеркнули, что случаи повторного заражения коронавирусом крайне редкие.

