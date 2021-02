Сегодня, 5 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с руководителем авиакомпании «Ютэйр» Андреем Мартиросовым. Принято решение возобновить рейс «Уфа-Вена» с открытием Австрией воздушных ворот.

По словам Радия Хабиров, этот рейс был очень популярным, особенно среди молодежи. 3,5 часа и ты уже гуляешь по улицам Европы, сказал он. В планах также имеется открытие прямых рейсов в ряд зарубежных аэропортов. Кроме того, прорабатывается расширение полётной программы по России. Радий Хабиров сообщил, что на сегодняшний день республика выполнила поручение президента России по развитию авиасообщения. Сейчас 56% рейсов из Уфы проходят минуя Москву.

