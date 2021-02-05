Олег Белозеров передал ключи от квартир железнодорожникам в Нижнеудинске

Жилое здание было построено ОАО «РЖД» по поручению главы государства и российского правительства по восстановлению территорий, которым был нанесен вред из-за наводнения летом 2019 года. В его рамках компания возвела четыре дома, в каждом из которых по 25 квартир. Три из них находятся в Тулуне, их сдали в эксплуатацию в 2020 году. В двух проживают работники социальной сферы — учителя, медики, персонал организаций культуры, в третьем — железнодорожники. В четвертом доме также расселили специалистов ОАО «РЖД». Квартиры для них обставили всеми необходимыми предметами мебели и бытовой техникой. Компания все это дала в пользование, сообщает IrkutskMedia.ru.