Олег Белозеров передал ключи от квартир железнодорожникам в Нижнеудинске

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров передали железнодорожникам Нижнеудинска ключи от новых квартир.

Жилое здание было построено ОАО «РЖД» по поручению главы государства и российского правительства по восстановлению территорий, которым был нанесен вред из-за наводнения летом 2019 года. В его рамках компания возвела четыре дома, в каждом из которых по 25 квартир. Три из них находятся в Тулуне, их сдали в эксплуатацию в 2020 году. В двух проживают работники социальной сферы — учителя, медики, персонал организаций культуры, в третьем — железнодорожники. В четвертом доме также расселили специалистов ОАО «РЖД». Квартиры для них обставили всеми необходимыми предметами мебели и бытовой техникой. Компания все это дала в пользование, сообщает IrkutskMedia.ru. «У нас с РЖД большое число многообещающих направлений. Сегодня мы пришли к договоренности построить объекты спортивной инфраструктуры, отремонтировать стадион „Локомотив“. Далее наше сотрудничество в социальной сфере будет только расширяться. Подчеркну, что текущий год я принял решение назвать Годом Нижнеудинска. Мы приложим максимум усилий, чтобы эта территория развивалась», — пояснил Игорь Кобзев. «РЖД оказывает поддержку пострадавшим от наводнения территориям по нескольким направлениям. В Тулуне и Нижнеудинске создали шесть сотен новых рабочих мест, построили и сегодня сдали уже четвертое жилое здание, а в 2021 году предоставим средства на постройку еще одного, для работников социальной сферы», — пообещал Олег Белозёров. В ОАО «РЖД» запланировали предоставить примерно 100 млн рублей благотворительной помощи для частичного покрытия расходов по проекту строительства жилого здания для работников Нижнеудинской районной больницы, ремонтных работ на стадионе Нижнеудинска и благоустройства парка рядом со школой № 19 в Тулуне. Кроме этого, на условиях софинансирования компания участвует в строительстве школы на 1275 мест в Тулуне. На это в прошедшем году предоставили 300 миллионов рублей, еще 587 миллионов выделят в текущем году. В рамках восстановления территорий Иркутской области, которые пострадали от природной стихии в 2019 году, в регионе построили 13 многоквартирных жилых зданий на 662 квартиры. Одно из них располагается в Нижнеудинске, 12 — в Тулуне. Также в эксплуатацию сдали 115 индивидуальных жилых домов. В 2021 году запланирована постройка еще 140 объектов такого рода.

