Обыски у адвоката, подделка документа и обновленный аэропорт. Итоги дня в Башкирии

Кировский суд Уфы рассмотрел 25 дел о нарушения после митингов в поддержку Навального. В результате 10 человек получили наказание в виде ареста сроком от 3 до 10 суток, 8 человек — штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.