Обыски у адвоката, подделка документа и обновленный аэропорт. Итоги дня в Башкирии

Сегодня в квартире уфимского адвоката Александра Войцеха прошли обыски. Более того, на него завели уголовное дело за мошенничество и кредит 5-летней давности.
Дочерняя компания ГК «Таврос» получила земельный участок под строительство завода для переработки гороха. Территория досталась без проведения торгов.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об открытии обновленного терминала аэропорта «Уфа». На мероприятие прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько.
Хабиров внес изменения в указ о кодексе этики и поведения госслужащих. Теперь чиновникам запрещено принимать подарки, денежные вознаграждения, а также обсуждать власть в социальных сетях.
Сегодня суды Башкирии вынесли более четыре тысяч приговор за нарушение масочного режима. Кто-то отделался предупреждением, а кому-то придется выплатить штраф.
Кировский суд Уфы рассмотрел 25 дел о нарушения после митингов в поддержку Навального. В результате 10 человек получили наказание в виде ареста сроком от 3 до 10 суток, 8 человек — штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
В соцсетях появилась фотография документа, по которому движению «Республика» якобы одобрено проведение митинга 14 февраля. Однако вице-мэр Уфы Рустем Газизов заявил, что данная бумага — подделка.