Известный уфимский адвокат рассказал подробности об обысках у него в квартире

— Искали якобы печати, которые я якобы использовал. Я считаю, что это был формальный повод найти какой-то компромат. Возбуждение уголовного дела, безусловно, считаю незаконным. Оно было с нарушениями. Первым делом будем обжаловать обыски, они были проведены незаконно. Я получу постановление о возбуждении уголовного дела, мне оно еще не вручено. Я пытаюсь зайти к следователю, но он ездит с одного обыска на другой, поэтому я его не могу пока выцепить. А дальше уже будет видно, что делать, — пояснил адвокат.