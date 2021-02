Известный уфимский адвокат рассказал подробности об обысках у него в квартире

Сегодня утром, 5 февраля, в квартире адвоката Александра Войцеха прошли обыски. Он пояснил Mkset, на каком основании к нему пришли правоохранительные органы и рассказал о произошедшем.

По словам Александра Войцеха, основанием для проведения обыска стало полученное постановление по уголовному делу об обвинении в мошенничестве и кредиту 5-летней давности. — Восемь месяцев проводили доследственные проверки по заявлению судебного пристава. Это тот, который обвиняется по превышению полномочий. Грубо говоря, мой враг написал жалобу в палату [Адвокатскую палату Башкирии - прим.ред.], меня лишили статуса, он же написал заявление и решили меня привлечь. Уголовное дело возбудил тот же следователь, который проводил доследственную проверку по факту хищения в Башкирской коллегии адвокатов. Заволокитили конкретно в Кировском районном отделе следственного комитета, — рассказывает Войцех. Обыск проводили две группы по пять человек. По словам адвоката, все началось в семь часов утра. Одна группа прибыла в квартиру, где он проживает, а другая – по старому адресу прописки, в деревенский дом, в котором проживает теща Александра. На местах ничего не изъяли, так как ничего не нашли. — Искали якобы печати, которые я якобы использовал. Я считаю, что это был формальный повод найти какой-то компромат. Возбуждение уголовного дела, безусловно, считаю незаконным. Оно было с нарушениями. Первым делом будем обжаловать обыски, они были проведены незаконно. Я получу постановление о возбуждении уголовного дела, мне оно еще не вручено. Я пытаюсь зайти к следователю, но он ездит с одного обыска на другой, поэтому я его не могу пока выцепить. А дальше уже будет видно, что делать, — пояснил адвокат.

