Глава Башкирии опубликовал фото обновленного аэропорта Уфы

Радий Хабиров считает, что уфимский аэропорт не уступает лучшим из тех, что он видел сам. В здании, по его словам, появился новый блок, оснащенный просторными и светлыми залами, современной зоной выдачи багажа. Кроме того, в новом терминале открыта комната матери и ребенка. Во всех помещениях предусмотрены условия для людей с ОВЗ.
Наша воздушная гавань, на 100% принадлежащая республике, сегодня по праву считается одним из лучших аэропортов в России, лидером в ПФО по числу пассажиров, сказал Радий Хабиров.
Он также рассказал, что в планах — проектирование нового аэродромного комплекса.