Глава Башкирии опубликовал фото обновленного аэропорта Уфы

Глава Башкирии опубликовал фото обновленного аэропорта Уфы

Вчера, 16:42ОбществоАнна КононоваPhoto: Страница Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях поделился фотографией нового здания внутреннего терминала аэропорта «Уфа». Сегодня прошло его официальное открытие, на которое прибыл руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Радий Хабиров считает, что уфимский аэропорт не уступает лучшим из тех, что он видел сам. В здании, по его словам, появился новый блок, оснащенный просторными и светлыми залами, современной зоной выдачи багажа. Кроме того, в новом терминале открыта комната матери и ребенка. Во всех помещениях предусмотрены условия для людей с ОВЗ.

Наша воздушная гавань, на 100% принадлежащая республике, сегодня по праву считается одним из лучших аэропортов в России, лидером в ПФО по числу пассажиров, сказал Радий Хабиров.

Он также рассказал, что в планах — проектирование нового аэродромного комплекса.

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