Глава Башкирии опубликовал фото обновленного аэропорта Уфы

Радий Хабиров считает, что уфимский аэропорт не уступает лучшим из тех, что он видел сам. В здании, по его словам, появился новый блок, оснащенный просторными и светлыми залами, современной зоной выдачи багажа. Кроме того, в новом терминале открыта комната матери и ребенка. Во всех помещениях предусмотрены условия для людей с ОВЗ.