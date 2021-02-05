Эксперт: белгородский губернатор Гладков проявляет открытость в соцсетях

Эксперт: белгородский губернатор Гладков проявляет открытость в соцсетях

Вчера, 19:10ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов дал оценку аккаунту врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Instagram. Политолог отметил, что глава региона активно ведет профиль и с его помощью поддерживает контакт с жителями.

Как пишет Bel.ru, Виноградов обратил внимание, что Гладков создал аккаунт в Instagram задолго до того, как приехал в Белгородскую область, а также на то, что он подписан только на те профили, которые ему интересны. По мнению политолога, это говорит о том, что глава региона завел страницу не для галочки и что ведет ее самостоятельно.

“Подписку на ставропольские аккаунты он тоже не отменял. Не последовал примеру Аллы Пугачевой, легко утрачивающей интерес к разочаровавшим ее людям”, - отметил эксперт.

Виноградов также отметил, что Гладков публикует посты ежедневно, чередуя новости губернаторской работы и фото из личной жизни. По мнению политолога, это позволяет нивелировать к нему отношение как к “неместному” губернатору.

“У Вячеслава Гладкова в целом подчеркнутая демонстрация открытости и инструментов вовлечения граждан в принятие решений. Популяризация инициатив, которые врио сам и продвигает. Отсутствует привычное противопоставление «настоящих жителей области» «каким-то ботам в интернете»”, - отметил Виноградов.

Политолог положительно оценил фотографии Гладкова с пробежки, отметив, что глава региона старается ненавязчиво популяризировать спорт. Среди других плюсов Виноградов выделил поведение Гладкова на видео во время встреч с жителями, когда он выслушивает людей вместо того, чтобы самому выступать с речью. Среди минусов оказались неулыбчивость, казенная речь и нехватка конфликтности. Также Гладков не успевает отвечать на все комментарии пользователей, сделать это физически сложно.

Вячеслав Гладков разместился на 14 месте по количеству упоминаний в социальных сетях - про него написано более 11,5 тыс. сообщений. Глава региона считает важным общаться с людьми через соцсети и многократно призывал к этому членов правительства.

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