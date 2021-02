Эксперт: белгородский губернатор Гладков проявляет открытость в соцсетях

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов дал оценку аккаунту врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Instagram. Политолог отметил, что глава региона активно ведет профиль и с его помощью поддерживает контакт с жителями.

Как пишет Bel.ru, Виноградов обратил внимание, что Гладков создал аккаунт в Instagram задолго до того, как приехал в Белгородскую область, а также на то, что он подписан только на те профили, которые ему интересны. По мнению политолога, это говорит о том, что глава региона завел страницу не для галочки и что ведет ее самостоятельно. “Подписку на ставропольские аккаунты он тоже не отменял. Не последовал примеру Аллы Пугачевой, легко утрачивающей интерес к разочаровавшим ее людям”, - отметил эксперт. Виноградов также отметил, что Гладков публикует посты ежедневно, чередуя новости губернаторской работы и фото из личной жизни. По мнению политолога, это позволяет нивелировать к нему отношение как к “неместному” губернатору. “У Вячеслава Гладкова в целом подчеркнутая демонстрация открытости и инструментов вовлечения граждан в принятие решений. Популяризация инициатив, которые врио сам и продвигает. Отсутствует привычное противопоставление «настоящих жителей области» «каким-то ботам в интернете»”, - отметил Виноградов. Политолог положительно оценил фотографии Гладкова с пробежки, отметив, что глава региона старается ненавязчиво популяризировать спорт. Среди других плюсов Виноградов выделил поведение Гладкова на видео во время встреч с жителями, когда он выслушивает людей вместо того, чтобы самому выступать с речью. Среди минусов оказались неулыбчивость, казенная речь и нехватка конфликтности. Также Гладков не успевает отвечать на все комментарии пользователей, сделать это физически сложно. Вячеслав Гладков разместился на 14 месте по количеству упоминаний в социальных сетях - про него написано более 11,5 тыс. сообщений. Глава региона считает важным общаться с людьми через соцсети и многократно призывал к этому членов правительства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter