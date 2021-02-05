Эксперт: белгородский губернатор Гладков проявляет открытость в соцсетях

Как пишет Bel.ru, Виноградов обратил внимание, что Гладков создал аккаунт в Instagram задолго до того, как приехал в Белгородскую область, а также на то, что он подписан только на те профили, которые ему интересны. По мнению политолога, это говорит о том, что глава региона завел страницу не для галочки и что ведет ее самостоятельно.