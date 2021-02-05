Дело пенсионерки о финансировании экстремизма передали в другой районный суд Уфы

Дело пенсионерки о финансировании экстремизма передали в другой районный суд Уфы

Вчера, 17:37ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера Кировский районный суд Уфы начал рассмотрение дела в отношении Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется в передаче средств для подготовки и совершении экстремистских преступлений. Постановлением суда уголовное дело было передано в Октябрьский районный суд.

По версии следствия, пенсионерка в 2018 и 2019 годах перечислила на карту матери башкирского политика Айрата Дильмухаметова 1,5 и 4,5 тысяч рублей соответственно. Тем самым Ильмира Бикбаева осуществляла финансирование экстремистской деятельности.

Напомним, Самарский суд признал Айрата Дильмухаметова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже жалобу общественника рассматривал Апелляционный военный суд РФ, однако решение предыдущей инстанции осталось без изменений.

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