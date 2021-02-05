Дело пенсионерки о финансировании экстремизма передали в другой районный суд Уфы

Напомним, Самарский суд признал Айрата Дильмухаметова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже жалобу общественника рассматривал Апелляционный военный суд РФ, однако решение предыдущей инстанции осталось без изменений.