Через cito. Не все больницы Башкирии в состоянии достойно лечить нековидных пациентов

Смерть от аппендицита и отсутствие медоборудования для спасения ребенка, проглотившего батарейку, к сожалению, стали суровой реальностью для больниц в городах и районах Башкирии.

Пока чиновники радуются данным о борьбе с коронавирусом, пациенты, страдающие другими заболеваниями, боятся попасть в больницу, потому что даже если их случай потребует срочного медицинского вмешательства со статусом «сito!» (на латыни — срочно), не факт, что надлежащее лечение будет оказано. Об этом свидетельствует не уменьшающееся число тревожных сообщений в соцсетях и электронных приемных органов власти. «Готовность к ковиду сыграла злую шутку» 38-летний житель поселка Иглино Вячеслав Спирин, похоронивший 21 января маму, чувствует себя словно в постоянной полутьме. Солнце он воспринимает как холодную люминесцентную лампу. Так получилось, что Вячеслав к своим годам не смог завести семью и жил с матерью. И теперь её отсутствие в доме и непривычная тишина — без любимых ею сериалов и ток-шоу — кажутся жутким сном. Но, к сожалению, это и есть реальность. И на работе отвлечься от тяжких мыслей Вячеслав не может, поскольку там тоже все напоминает о маме. Дело в том, что он работает оператором в котельной в детском саду, которым руководила Любовь Георгиевна. «Она доживала».В Башкирии женщина, которую лечили от пневмонии, умерла от аппендицита Мы коротко писали об этом случае ранее. Теперь история получила свое продолжение. Мама сгорела в считанные дни, и вина за ее смерть, по нашему с братом мнению, целиком лежит на врачах Иглинской ЦРБ, убежден Вячеслав Спирин. …Любовь Георгиевна почувствовала себя плохо 15 января, это была пятница. К вечеру усилились боли в животе. С каждым часом состояние женщины ухудшалось. Позвонила сыну, который был на дежурстве. Вячеслав примчался домой и сразу вызвал «скорую». Маму отвезли в больницу. И там начали происходить странные вещи. У мамы была температура, но не было кашля. В пятницу она еще понемногу могла ходить, держась за меня. В больницу у нее взяли анализы — мазок на ковид, кровь на антитела, положили в терапию. Сказали, что у нее нашли двустороннюю пневмонию. Тем временем мама продолжала жаловаться на приступы боли в животе — сначала внизу, потом всё выше и выше. Она даже говорить не могла, живот распух, вспоминает Вячеслав. Любови Георгиевне не повезло — попала в больницу на выходные. Её стали лечить от пневмонии, игнорируя жалобы на острые боли в животе. Со слов сына, когда боли стали совершенно нестерпимы, в воскресенье, 17 января, Любовь Георгиевну, наконец-то показали хирургу, заподозрившему неладное и посоветовавшему экстренно отправлять пациентку в Уфу на операцию. Через некоторое время пришел другой врач, снова осмотрел Любовь Георгиевну и сказал, что лучше пока прокапать её и не спешить с транспортировкой в столичную больницу. В итоге в 13-ую больницу в Уфу она попала только в понедельник. Пациентку почти сразу положили на операционный стол, оперировали больше пяти часов. Врачи сказали Вячеславу, что у его матери лопнул аппендицит и гнойная жидкость проникла в брюшную полость, начался сепсис. В 6.15 утра 19 января Любови Георгиевны не стало. В 13-й больнице мне сказали, что маму можно было спасти, если бы ее прооперировали сразу после госпитализации. Но её три дня лечили от двусторонней пневмонии, которой у нее на самом деле не было, говорит Вячеслав Спирин. В свидетельстве о смерти указана следующая причина: «Острый аппендицит с генерализованным перитонитом». Вячеслав попросил знакомых медиков посмотреть ход лечения матери в системе «Промед». 14 января Любови Георгиевне был поставлен участковым терапевтом диагноз «цистит», 15 января — «пневмония неуточненная» (участковым терапевтом) и «острая инфекция верхних дыхательных путей» (фельдшером Иглинской ЦРБ). Чуть позже в тот же день диагноз изменился на вирусную пневмонию. И только 18 января в ГКБ № 13 Уфы врачи определили у пациентки острый аппендицит с перитонитом. Диагноз «пневмония» ей поставили, судя по всему, на основе рентгенологического исследования, притом, что даже на заключении написано, что оно не является клиническим диагнозом и должно рассматриваться вкупе с другими результатами исследований. Затемнение в легких, которое увидел у 64-летней пациентки иглинский рентгенолог, в этом возрасте есть у многих. Кстати, в Иглино ей также делали УЗИ брюшной полости и уже тогда там было видно наличие около 200 мл жидкости. Если бы на это обратили внимание при наличии жалоб на острые боли в животе, женщину можно было бы спасти. Очевидно, что иглинских медиков подвела повышенная готовность к ковиду, а также роковую роль сыграли выходные дни, такое мнение высказал один из уфимских хирургов, ознакомившись с записями в «Промеде» по просьбе корреспондента Mkset. Вячеслав Спирин с братом Вадимом пошли в больницу, где, по их словам, уже чувствовался переполох, связанный со смертью их мамы. Главный врач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас вышла в приемную, принесла извинения и соболезнования, рассказала, что все медики, причастные к лечению Любови Георгиевны, написали объяснительные. По данному случаю проводится проверка. Мы записали разговор на видео, чтобы она видела. Но нет никакой уверенности, что после проверки хоть кого-нибудь накажут. Страховая компания, куда я звонил, тоже не изъявила желания нам помогать. Мы написали заявления в минздрав России и Генпрокуратуру, ждем результатов вскрытия и будем обращаться в следком. Маме было всего 64 года. В ней было столько сил, доброты и любви к детишкам, её очень уважали коллеги в детском саду и родители малышей. Умерла от аппендицита из-за халатности врачей — это чудовищно! возмущенно сообщил Вячеслав Спирин корреспонденту Mkset. «Оснований для выговора нет» В похожей ситуации оказалась семья Коростелевых из Белебея. К счастью, там никто не погиб, но близкие пациента все равно настроились решать вопрос в судебной плоскости. На сей раз аппендицит случился у девятилетнего Ромы. Сын утром в вескресенье стал жаловаться на боли в животе, у него появилась рвота. При первичном обращении к врачу у Ромы определили просто вздутие живота из-за газов, сделали клизму и отправили домой. Но едва мы вышли из поликлиники, как его снова вырвало, мы вернулись и попросили снова его осмотреть, рассказывает Павел Коростелев. Теперь мальчика осматривал уже педиатр в инфекционном отделении. После осмотра ребенка врач решил, что у него отравление. Выписал лекарств, и… Рому вновь отправили домой. Сына рвало до четырех часов утра, потом он заснул. Я уехал на работу, но потом позвонила жена и сказала, что Ромке стало хуже. Я отпросился с работы, поехал домой и сам повез сына в приемный покой больницы. Так и попали на прием к хирургу в Белебеевскую ЦРБ. Только там врач определил у Ромы аппендицит и отправил на операцию. Мы надеялись, что на этом проблемы закончатся, но вскоре после операции сыну стало еще хуже — опять высокая температура, слабость. А нас успокаивали, что «так бывает после операции, организм борется», Я настоял на УЗИ, которое выявило скопление жидкости в животе, вспоминает отец. Оказалось, что у маленького пациента в брюшной полости остался гной. В Белебеевской ЦРБ предложили сделать еще одну операцию. Однако Павел настоял, чтобы сына везли на операцию в Уфу. В ГКБ № 17 Роме сделали вторую операцию, но через три дня понадобилось новое хирургическое вмешательство, поскольку у мальчика уже начал развиваться перитонит, образовались спайки. Я оставил жалобу на работу врачей Белебеевской ЦРБ на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях и потребовал провести проверку, говорит Павел. Он не очень надеется на хорошие результаты проверки. Тому есть предпосылки — в Белебее собиралась врачебная комиссия, разбиравшая случай с Ромой Коростелевым. При этом отца ребенка на комиссию не пригласили, а лишь потом ознакомили с её выводами. Павла крайне возмутили формулировки о том, что в работе врачей были «выявлены незначительные технические недочеты». «Не были проведены исследование лейкоцитов крови и УЗИ органов брюшной полости, что вряд ли повлияло на прогноз и дальнейшую тактику медицинской помощи. Даже при госпитализации в стационар всё равно проводилось бы динамическое наблюдение. Возможно, диагноз был бы выставлен немного раньше», — следует из документа заседания. Есть там и еще одна интригующая фраза: «Вызывает сомнение завершение операции без дренирования». Даже человеку, не сведущему в медицине, понятно, что если бы после первой операции пациенту был установлен дренаж, можно было бы избежать такого обширного загноения и лишних операций. В протоколе заседания комиссии также говорится: дежурному хирургу, который поставил мальчику диагноз «вздутие», рекомендовано объявить замечание, а также провести анализ оказания медпомощи детям при подозрении на острый аппендицит, изучить состояние вопроса по данным литературы и доложить на врачебной конференции. Оснований для объявления выговора такому доктору члены комиссии в разобранной ситуации не нашли. С сыном сейчас все наладилось. Он поправляется, нужно пройти курс реабилитации. Но ведь в такой ситуации могут оказаться другие пациенты. И если у них не хватит смелости спорить с врачами, что тогда будет? выражает свое мнение житель Белебея. Он привлек адвоката. Ждет официальной реакции от ведомств и готов обращаться в суд, если получит вместо ответов на свои вопросы очередные отписки. «Пришлось ехать в другой регион, чтобы спасти ребенка» — Больница в Сибае — странный предмет. Она вроде есть, но аппаратов в ней нет! — так начала рассказ о пережитом стрессе жительница Сибая Алина И. (имя изменено) Несчастье в её семье случилось 2 января, в самое неподходящее для болезней время, когда страна приходит в себя после встречи Нового года. 10-месячный ребенок Алины проглотил маленькую батарейку, выпавшую из игрушки старшего сына. К счастью, Алина успела заметить неладное и поспешила с малышом в приемный покой Сибайской ГКБ. Там нам сказали, что у них нет нужных аппаратов для детей, и ехать нужно в Магнитогорск. Времени на всё нам дали 1 час, потом батарейка может окислиться и повредить стенки желудка. Выехали сразу же. К счастью, помогли с транспортом, и мы успели спасти ребенка, вспоминает Алина. После того, как волнения улеглись, она проанализировала случившееся и задалась совсем не праздным вопросом: «Как, к примеру, одинокой маме с ребёнком за час добраться до другого города? Почему нет нужного аппарата у нас? В Сибае детей нет?» Свое обращение она отправила в электронную приемную правительства Башкирии. С того момента прошел ровно месяц, и пришел ответ из минздрава. Мне сообщили в официальном письме, что по результатам рассмотрения моего обращения начата закупка эндоскопического оборудования для нашей больницы в Сибае. Администрация больницы взяла на контроль оказание медицинской помощи детям с применением эндоскопического оборудования, в том числе маршрутизацию пациентов до момента его приобретения, сообщила Алина корреспонденту Mkset. С молодой мамой также встретились представители больницы и пообещали ей впредь не допускать подобных ситуаций. Так Алина И. помогла ценой своих нервов и слёз решить проблему с обеспечением целого города очень нужным медицинским оборудованием. Бывают в больницах проблемы, не связанные с лечением напрямую, но значительно осложняющие пациентам жизнь, Например, в редакцию Mkset обратились жители Белебея с жалобой на то, что в местной поликолинике второй раз теряют историю болезни их отца Ханифа Хабировича Зиннурова 1946 года рождения. Вместе со всеми анализами и обледованиями. Обращение в минздрав РБ результата не дало. В ответе была почему-то ссылка на медицинскую тайну, охраняющую персональные данные пациента. Что имели в виду специалисты минздрава, давая такой ответ, не поняли ни авторы жалобы, ни мы, журналисты. «Война — войной» Наше издание уже не раз касалось этой темы. Еще весной много говорилось о лечении нековидных заболеваний в разгар первой волны коронавируса. Преодолеть ковидное «сито» с множеством анализов и прочие препятствия, чтобы получить нужную медпомощь, весной было крайне трудно. Только в конце прошлого года минздрав России отменил обязательное требование ПЦР-теста перед плановой госпитализацией. И это логично, ведь этот тест в однократном виде далеко не так достоверен, как хотелось бы медикам. Не спасли: скончался 19-летний парень из Башкирии, которому отказали в операции в РКБ Напомним, в мае прошлого года скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов, страдавший опухолью мозга. Ему не смогли оказать своевременную помощь, потому что единственный в Башкирии аппарат, который мог облегчить страдания пациента. находился в закрытой на карантин РКБ имени Куватова. Везти парня в другой регион в условиях пандемии тогда нечего было даже думать. Ожидаемый рейс медиков из Москвы в Уфу для спасения Ранэля так и не состоялся. Он умер 8 мая 2020 года. 21 мая на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров затронул тему лечения нековидных пациентов. До меня постоянно доходит информация о том, что люди не могут попасть на прием к врачам. Причем ситуации бывают сложные. Когда ребенка больного 6-летнего мотают по нескольким лечебным учреждениям, когда пожилые люди не могут попасть… Поскольку мы договорились, мы медицину спокойно настраиваем на то, чтобы принимать плановых людей и с неотложными. Наверное где-то сбоит, где-то это вопрос маршрутизации… Да, люди привыкли, что их сразу положили в свою родную, но она ковидная и придется ехать сорок километров. Я это понимаю, но я не понимаю, когда маленького ребенка мотают по трем больницам, высказался тогда Радий Хабиров и предупредил главных врачей медучреждений о том, что при повторе аналогичных ситуаций будет снимать их с должности «без учета заслуг». — Война войной, коронавирус идет и так далее, но люди должны получать помощь… Мне постоянно дают информацию, и она очень печальная. Эту работу налаживайте, — подытожил он. Глава Башкирии поручил тогда создать специальный чат для сбора жалоб от населения на ненадлежащую помощь нековидным пациентам. Однако ничего подобного так и не появилось. Мониторинг соцсетей и сообщений в электронной приемной главы РБ показывает, что жалоб меньше не стало. Корреспондент Mkset обратился за разъяснениями в пресс-службу минздрава Башкирии и выяснил, что «нековидный чат», действительно так и не был создан, поскольку его функции сейчас вполне выполняет созданный осенью прошлого года ситуационный центр. Этот ситуационный центр, хотя и называется антиковидным, но при этом принимкете зволнки и по другим обращениям граждан. Помимо этого, на официальном сайте МЗ РБ есть возможность обратиться напрямую по различным вопросам, в том числе и вопросам ковид-19. Это кнопка «подать жалобу», правда. там требуется регистрация на портале госуслуг. Кроме того, продолжается работа программы «Инцидент-менеджмент», благодаря которому рассматриваются актуальные вопросы из соцсетей, пояснили нам в пресс-службе минздрава РБ. Операторы ситуационного центра принимают звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону: (347) 218-19-19. Ежедневно, в том числе в выходные, с 15:00 до 17:00 позвонившие могут узнать о состоянии своих близких и родственников, которые находятся в COVID-госпиталях.

